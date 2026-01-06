Dimanche en famille Tasses, assiettes, bols et plats d’Angoulême Rue Corneille Angoulême
Dimanche en famille Tasses, assiettes, bols et plats d’Angoulême
Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente
Début : 2026-06-07 14:30:00
2026-06-07
Profitez en famille d’une visite ludique suivie d’un atelier afin d’apprécier la richesse de nos collections et expositions.
Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr
English :
Take the whole family on a fun tour followed by a workshop to discover the wealth of our collections and exhibitions.
