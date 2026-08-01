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Dimanche en musique avec Thomas Allard Sur le pouce et plus Salies-de-Béarn

dimanche 23 août 2026 · Sur le pouce et plus · Salies-de-Béarn

Dimanche en musique avec Thomas Allard Sur le pouce et plus Salies-de-Béarn

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
12:30:00
Lieu
Sur le pouce et plus
Adresse
11 Rue du Canal
Ville
64270 Salies-de-Béarn
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Salies-de-Béarn

Dimanche en musique avec Thomas Allard

Sur le pouce et plus 11 Rue du Canal Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 12:30:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Qui donnera le rythme aux dimanches de Sur le pouce et plus ? Plongez dans une ambiance pop en compagnie du guitariste Thomas Allard. Pensez à réserver une table et profitez d’un dimanche gourmand en musique !   .

Sur le pouce et plus 11 Rue du Canal Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 73 02 85  surlepouceetplus@gmail.com

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English : Dimanche en musique avec Thomas Allard

L’événement Dimanche en musique avec Thomas Allard Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Béarn des Gaves

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