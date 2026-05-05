Dimanche en musique, Palais des beaux arts, Lille
Dimanche en musique, Palais des beaux arts, Lille dimanche 7 juin 2026.
Dimanche en musique Dimanche 7 juin, 15h00 Palais des beaux arts Nord
Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00
La classe de musique de chambre de l’ESMD Ecole Supérieure Musique Danse propose au public du Palais des beaux- arts de Lille un programme éclectique pour petits effectifs de chambre au sein du Musée.
Un moment festif pour un dimanche gratuit, ouvert à tous.
Palais des beaux arts place de la république Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France
Concert des élèves de l’Ecole Supérieure Musique Danse
ESMD
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