Dimanche en musique, Palais des beaux arts, Lille

Dimanche en musique Dimanche 7 juin, 15h00 Palais des beaux arts Nord

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

La classe de musique de chambre de l’ESMD Ecole Supérieure Musique Danse propose au public du Palais des beaux- arts de Lille un programme éclectique pour petits effectifs de chambre au sein du Musée.

Un moment festif pour un dimanche gratuit, ouvert à tous.

Palais des beaux arts place de la république Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Concert des élèves de l’Ecole Supérieure Musique Danse

ESMD