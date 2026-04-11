Dimanche gratuit Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne
Dimanche gratuit Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne dimanche 7 juin 2026.
Bayonne
Dimanche gratuit
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Entrée libre et gratuite .
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98 accueil@musee-basque.fr
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English : Dimanche gratuit
L’événement Dimanche gratuit Bayonne a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Bayonne
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