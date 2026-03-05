Dimanche sportif Yoga Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine
Dimanche sportif Yoga Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine dimanche 7 juin 2026.
Dimanche sportif Yoga
Caudebec-en-Caux Avenue Winston-Churchill Rives-en-Seine Seine-Maritime
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 11:30:00
2026-06-07 2026-07-05 2026-09-06
Encadré par Marie Laure Thiebaut, professeur de yoga
Que vous soyez adepte du yoga ou débutant, vous avez rendez-vous au musée pour une ou plusieurs sessions tout en douceur. Aviez-vous imaginé un jour pratiquer le yoga sur le pont d’un bateau face à la Seine ? Vous en rêviez ? MuséoSeine l’a fait ! .
+33 2 35 95 90 13 musees@cauxseine.fr
