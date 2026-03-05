Dimanche sportif Yoga Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine

Dimanche sportif Yoga

Caudebec-en-Caux Avenue Winston-Churchill Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 11:30:00

Date(s) :

2026-06-07 2026-07-05 2026-09-06

Encadré par Marie Laure Thiebaut, professeur de yoga

Que vous soyez adepte du yoga ou débutant, vous avez rendez-vous au musée pour une ou plusieurs sessions tout en douceur. Aviez-vous imaginé un jour pratiquer le yoga sur le pont d’un bateau face à la Seine ? Vous en rêviez ? MuséoSeine l’a fait ! .

Caudebec-en-Caux Avenue Winston-Churchill Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 90 13 musees@cauxseine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dimanche sportif Yoga

L’événement Dimanche sportif Yoga Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme