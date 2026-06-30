Informations pratiques

Essoyes

Dimanches de caractère

place de la mairie Essoyes Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 15:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

SAVEURS & PROMENADE AUTOMNALE

Au fil d’une balade dans les rues et les ruelles d’Essoyes, remontez le temps et l’histoire du village des Renoir. Les couleurs de l’automne subliment votre découverte des plus beaux bâtiments et le souvenir des personnalités nées à Essoyes ou qui y ont laissé leurs empreintes.

En fin de visite, dégustation de produits locaux.

Rendez-vous à 15h sur la Place de la Mairie.

Réservation obligatoire. .

place de la mairie Essoyes 10360 Aube Grand Est +33 3 25 29 10 94 accueil@renoir-essoyes.fr

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English :

L’événement Dimanches de caractère Essoyes a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne