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Journées Européennes du Patrimoine Du Côté des Renoir Essoyes

Journées Européennes du Patrimoine Du Côté des Renoir Essoyes

Journées Européennes du Patrimoine Du Côté des Renoir Essoyes samedi 19 septembre 2026.

Adresse : Centre Culturel Renoir

Ville : 10360 Essoyes

Département : Aube

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif :

Essoyes

Journées Européennes du Patrimoine Du Côté des Renoir

Centre Culturel Renoir Essoyes Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Un événement annuel incontournable pour les amoureux de la culture ! Retrouvez-nous le samedi 19 & le dimanche 20 septembre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h pour cette 43e édition, un moment privilégié pour
découvrir et partager l’histoire des Renoir et d’Essoyes à prix réduit.   .

Centre Culturel Renoir Essoyes 10360 Aube Grand Est +33 3 25 29 10 94  accueil@renoir-essoyes.fr

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Du Côté des Renoir Essoyes a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne

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