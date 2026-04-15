Essoyes

Journées Européennes du Patrimoine Du Côté des Renoir

Centre Culturel Renoir Essoyes Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Un événement annuel incontournable pour les amoureux de la culture ! Retrouvez-nous le samedi 19 & le dimanche 20 septembre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h pour cette 43e édition, un moment privilégié pour

découvrir et partager l’histoire des Renoir et d’Essoyes à prix réduit. .

Centre Culturel Renoir Essoyes 10360 Aube Grand Est +33 3 25 29 10 94 accueil@renoir-essoyes.fr

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Du Côté des Renoir Essoyes a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne