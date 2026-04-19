Exposition Patrick Baal, le peintre illusionniste Essoyes
Exposition Patrick Baal, le peintre illusionniste Essoyes samedi 12 septembre 2026.
Essoyes
Exposition Patrick Baal, le peintre illusionniste
Centre Culturel Renoir Essoyes Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-09-12
Aquarelliste aubois, Patrick Baal a vu son univers artistique évoluer au fil des années pour se concentrer désormais sur le trompe-l’œil. Dans ses créations, il transcende le banal une image ordinaire devient prétexte à rêverie, réinventée par la grâce d’un fragment de nature ou la métamorphose subtile d’un objet du quotidien.
Entrée libre selon les jours et heures d’ouverture du centre culturel Renoir. .
Centre Culturel Renoir Essoyes 10360 Aube Grand Est +33 3 25 29 10 94 accueil@renoir-essoyes.fr
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English :
L’événement Exposition Patrick Baal, le peintre illusionniste Essoyes a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
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