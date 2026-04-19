Essoyes

Exposition Patrick Baal, le peintre illusionniste

Centre Culturel Renoir Essoyes Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-09-12

Aquarelliste aubois, Patrick Baal a vu son univers artistique évoluer au fil des années pour se concentrer désormais sur le trompe-l’œil. Dans ses créations, il transcende le banal une image ordinaire devient prétexte à rêverie, réinventée par la grâce d’un fragment de nature ou la métamorphose subtile d’un objet du quotidien.

Entrée libre selon les jours et heures d’ouverture du centre culturel Renoir. .

Centre Culturel Renoir Essoyes 10360 Aube Grand Est +33 3 25 29 10 94 accueil@renoir-essoyes.fr

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English :

L’événement Exposition Patrick Baal, le peintre illusionniste Essoyes a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne