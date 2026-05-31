Visite guidée de la Maison & de l’Atelier Renoir à Essoyes, Centre culturel « Du côté des Renoir », Essoyes

Visite guidée de la Maison & de l’Atelier Renoir à Essoyes 19 et 20 septembre Centre culturel « Du côté des Renoir » Aube

Sans réservation, dans la limite de 40 personnes à chaque départ de visite. Admission dans l’ordre d’arrivée au pavillon d’accueil de la Maison et de l’Atelier, situé 7 rue de l’Extra.

Tarif adulte : 8€ / Gratuit pour les étudiants et les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une immersion dans la vie de la famille Renoir à travers la visite guidée de leur maison et de l’atelier du peintre. Chaque visite permet de découvrir l’intimité du quotidien familial, le lieu de création de nombreuses œuvres, et de mieux comprendre le lien profond entre l’artiste et ce territoire.

Profitez également de l’exposition estivale, présentant des œuvres originales de Pierre-Auguste Renoir.

Un moment convivial, artistique et patrimonial à ne pas manquer !

Centre culturel « Du côté des Renoir » 9 place de la mairie, 10360 Essoyes Essoyes 10360 Aube Grand Est 03 25 29 10 94 http://www.renoir-essoyes.com https://www.facebook.com/RenoirEssoyes10;https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g735267-d3704344-Reviews-Du_Cote_des_Renoir-Essoyes_Aube_Grand_Est.html;https://twitter.com/RenoirEssoyes10 Le Centre culturel retrace l’histoire de la famille Renoir.

Attaché à ce coin de la Champagne, Auguste Renoir y réalisera de nombreux chefs-d’œuvre. Au fond de la maison familiale, l’atelier dévoile son univers.

Rien ne prédestinait Pierre-Auguste Renoir (1841 – 1919) à un jour venir à Essoyes, mais il aura pourtant suffi qu’il croise le chemin d’une fille native du village.

Renoir fait la connaissance d’Aline Charigot, future Madame Renoir, en 1880 à Paris. Telle une scène qu’aurait pu tourner leur fils Jean Renoir, le coup de foudre est au rendez-vous : charmé par sa beauté naturelle, le peintre lui propose de devenir son modèle, faisant bientôt naître une affaire amoureuse.

Celle qui sera dès lors un soutien immuable pour Renoir, le conduit dans son petit village de Champagne. Là encore, le charme opère : des paysages viticoles vallonnés à la simplicité et la douceur de vivre, poussant été après été la famille Renoir à revenir sur les terres champenoises.

L’attachement de Renoir pour Essoyes se concrétise en 1896 avec l’achat d’une maison qui verra grandir ses fils Pierre et Jean et naître son petit dernier Claude en 1901. Ultime preuve de l’affection des Renoir pour cette commune, le cimetière abrite les deux sépultures de la famille, conformément à leur volonté. Rendez-vous au pavillon d’accueil situé Rue de l’Extra à Essoyes.

Une immersion dans la vie de la famille Renoir à travers la visite guidée de leur maison et de l’atelier du peintre. Chaque visite permet de découvrir l’intimité du quotidien familial, le lieu de de …

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