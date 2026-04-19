Exposition Victor Baroni, peintre minéral Essoyes
Exposition Victor Baroni, peintre minéral Essoyes samedi 4 juillet 2026.
Essoyes
Exposition Victor Baroni, peintre minéral
Centre Culturel Renoir Essoyes Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-04
Victor Baroni, peintre originaire de Troyes, a débuté par les portraits et illustrations avant de se tourner vers l’art abstrait. Son œuvre s’inspire des textures et couleurs des pierres et cristaux, jouant sur le contraste entre matières brutes et polies. Il travaille principalement à l’acrylique et décrit ses tableaux comme des bijoux pour les murs .
Entrée libre selon les jours et heures d’ouverture du centre culturel Renoir. .
Centre Culturel Renoir Essoyes 10360 Aube Grand Est +33 3 25 29 10 94 accueil@renoir-essoyes.fr
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English :
L’événement Exposition Victor Baroni, peintre minéral Essoyes a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
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