AGENDA · Nantes99vues
Dimoné – L’humeur du jaune d’oeuf à midi Salle Paul-Fort Nantes
samedi 3 octobre 2026 · Salle Paul-Fort · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 18:00 – 19:30
Gratuit : non de 13€ à 18€ Adulte
Par désir d’aventure et de découverte artistique, il provoque l’envie d’un nouveau vertige, d’une nouvelle énergie !
Salle Paul-Fort Nantes 44000
Afficher la carte du lieu Salle Paul-Fort et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Vous tirez ou vous pointez ? Tournoi de pétanque à la Croix Bonneau, Jardins de la rue des Sables d’Olonne, Nantes 11 juillet 2026
- Jam odonymes Quartier Chantenay – Bellevue – Croix Bonneau Nantes 12 juillet 2026
- Kamila Chants traditionnels – La cocotte solidaire La Cocotte Solidaire Nantes 12 juillet 2026
- Rebonds – Festival des arts de la rue Quartier Malakoff / St-Donatien Nantes 12 juillet 2026
- Choeur d’Angers Nantes Opéra – Concert – Festival Aux heures d’été Jardin des Plantes Nantes 12 juillet 2026