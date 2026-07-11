Dimoné – L’humeur du jaune d’oeuf à midi Salle Paul-Fort Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 18:00 – 19:30

Gratuit : non de 13€ à 18€ Adulte

Par désir d’aventure et de découverte artistique, il provoque l’envie d’un nouveau vertige, d’une nouvelle énergie !

Salle Paul-Fort Nantes 44000



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