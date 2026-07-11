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Dimoné – L’humeur du jaune d’oeuf à midi Salle Paul-Fort Nantes

samedi 3 octobre 2026 · Salle Paul-Fort · Nantes

Dimoné – L’humeur du jaune d’oeuf à midi Salle Paul-Fort Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
18:00
Lieu
Salle Paul-Fort
Adresse
9 rue Basse Porte, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
de 13€ à 18€

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 18:00 – 19:30
Gratuit : non de 13€ à 18€ Adulte 

Par désir d’aventure et de découverte artistique, il provoque l’envie d’un nouveau vertige, d’une nouvelle énergie !

Salle Paul-Fort Nantes 44000

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