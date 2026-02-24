Dîner Caviars & Grands Crus en collaboration avec la Maison Sturia Château Haut-Bailly Léognan

Dîner Caviars & Grands Crus en collaboration avec la Maison Sturia

Château Haut-Bailly 48 Rue de la Liberté Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Ce n’est pas un poisson d’avril !

En collaboration avec la maison Sturia, éleveur, producteur, sélectionneur-affineur de caviar français, le Château Haut-Bailly vous propose une soirée explorant des accords inattendus entre caviars et vins rouges. Débutant par une dégustation commentée de la sélection Sturia IGP caviar d’Aquitaine accompagnée d’une coupe de champagne, la soirée se poursuit autour d’un dîner gastronomique, élaboré par Maxime Pommier, chef du Château Haut-Bailly.

Dîner en quatre temps élaboré autour de différents caviars et en accord avec 3 vins du domaine dont un vieux millésime. .

Château Haut-Bailly 48 Rue de la Liberté Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 64 75 11 mdrougard@haut-bailly.com

