Diner Concert- AAGUT Salle Hélicoop Le Saulcy

Diner Concert- AAGUT

Salle Hélicoop 7 Rue de tilleuls Le Saulcy Vosges

Tarif : 15 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Samedi 2026-06-13 19:00:00

2026-06-13 23:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Trois voix de femmes jouent une partition multiple tantôt délicates et touchantes, accompagnées de percus hypnotiques et puissantes, elles peuvent nous emporter jusqu’à la transe. Alors si l’envie de danser vous chatouille les gambettes, rien de plus normal !

Concert et diner sur réservation.Tout public

15 .

Salle Hélicoop 7 Rue de tilleuls Le Saulcy 88210 Vosges Grand Est +33 7 81 88 14 14 spectacles@helicoop.fr

English :

Three women’s voices play a multiple score: at times delicate and touching, accompanied by hypnotic and powerful percussion, they can carry us off into a trance. So if you’ve got a hankering to dance, don’t worry!

Concert and dinner on reservation.

