Le village en musique, Place du Harcholet, Le Saulcy

Le village en musique Dimanche 21 juin, 16h00 Place du Harcholet Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00

Du village ou d’ailleurs, pas moins de 14 groupes se succéderont sur scène!

Musiciens, chanteurs, tous auront à coeur de faire la fête à la musisque dans un esprit de partage et de bonne humeur.

Tartes flambées, knacks, salade de pommes de terre et boissons accompagneront ce moment festif et joyeux.

Place du Harcholet 1 Place du Harcholet 88210 LE SAULCY. Le Saulcy 88210 Vosges Grand Est 0679809996

Du village ou d’ailleurs, pas moins de 14 groupes se succéderont sur scène!

© Illustration : Maguelone du Fou