Le village en musique, Place du Harcholet, Le Saulcy
Le village en musique, Place du Harcholet, Le Saulcy dimanche 21 juin 2026.
Le village en musique Dimanche 21 juin, 16h00 Place du Harcholet Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00
Du village ou d’ailleurs, pas moins de 14 groupes se succéderont sur scène!
Musiciens, chanteurs, tous auront à coeur de faire la fête à la musisque dans un esprit de partage et de bonne humeur.
Tartes flambées, knacks, salade de pommes de terre et boissons accompagneront ce moment festif et joyeux.
Place du Harcholet 1 Place du Harcholet 88210 LE SAULCY. Le Saulcy 88210 Vosges Grand Est 0679809996
Du village ou d’ailleurs, pas moins de 14 groupes se succéderont sur scène!
© Illustration : Maguelone du Fou
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