Scène ouverte Slam Salle Hélicoop Le Saulcy

Scène ouverte Slam

Salle Hélicoop 7 Rue de tilleuls Le Saulcy Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20 20:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Une scène ouverte slam dans le cadre exceptionnel de l’exposition de Daniel Depoutot, où l’on pourra venir en amont participer à un atelier d’écriture en s’inspirant des œuvres de l’artiste et/ou proposer des textes lors de la scène sur le thème de l’exposition.

Sur inscription uniquement.Tout public

Salle Hélicoop 7 Rue de tilleuls Le Saulcy 88210 Vosges Grand Est +33 7 81 88 14 14 spectacles@helicoop.fr

English :

An open slam stage in the exceptional setting of Daniel Depoutot’s exhibition, where you can come and take part in a writing workshop inspired by the artist’s works and/or propose texts for the stage on the theme of the exhibition.

Registration required.

