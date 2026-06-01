Scène ouverte, 9 route de Moussey 88210 LE SAULCY, Le Saulcy

Scène ouverte Dimanche 21 juin, 14h00 9 route de Moussey 88210 LE SAULCY Vosges

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

DOM’ALAGRATTE AND FRIENDS

Sur un terrain privé, un équipement scénique (podium couvert 24m², sono générale et lumière) ouvert à tout musicien ou groupe sur réservation. La programmation se fera en fonction des inscriptions. Dans l’esprit de la Fête de la Musique, il y aura sur place une buvette et petite restauration sous chapiteau. Pour vous inscrire, me contacter soit par téléphone 07 81 96 57 43 soit par mail dburgart@outlook.fr

Bien musicalement,

Dom’alagratte

9 route de Moussey 88210 LE SAULCY 9 ROUTE DE MOUSSEY 88210 LE SAULCY Le Saulcy 88210 Vosges Grand Est 0781965743 [{« link »: « mailto:dburgart@outlook.fr »}] Terrain aménagé avec scène couverte et barnums.

Boissons et petite restauration sur place.

DOM’ALAGRATTE AND FRIENDS

©Dominique Burgart