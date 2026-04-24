DÎNER-CONCERT bossa . jazz . « Trio encanto » Le Café de l’industrie Nantes
DÎNER-CONCERT bossa . jazz . « Trio encanto » Le Café de l’industrie Nantes vendredi 24 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-24 19:30 – 22:30
Gratuit : oui Entrée gratuite / Consommation sur place Il est possible de dîner: réservez votre table au restaurant au 0240697510.Il est possible de grignoter, partager une planche et consommer des boissons sur place. Adulte, En famille, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public, Etudiant, Jeune Public
????Trois musiciens cubains vous invitent à un voyage musical chaleureux et élégant.????Porté par le piano, la voix et le violon, et soutenu par des percussions envoûtantes, notre trio revisite les grands standards cubains, le latin jazz et la bossa nova.??Entre rythmes ensoleillés et mélodies raffinées, nous créons une ambiance intime et festive, idéale pour accompagner votre dîner et vous faire vibrer au cœur des Caraïbes.À partir de 19h30????Réservez votre table au restaurant au 0240697510
Le Café de l’industrie Nantes 44100
Afficher la carte du lieu Le Café de l’industrie et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Masterclass Octotrip | Lucas Dessaint et Jules Boittin, Conservatoire de Nantes, Nantes 30 avril 2026
- Ciné-débat : Habiter ses vieux jours, Médiathèque Jacques Demy, Nantes 30 avril 2026
- Atelier Biscuits de Pâques, Maison de quartier Madeleine Champ de Mars, Nantes 30 avril 2026
- Vente de plantes – par les BTS du Lycée Grand Blottereau, Lycée Professionnel Agricole Le Grand Blottereau, Nantes 30 avril 2026
- Bruits de couloir : répartition aléatoire de 20% de carrés, superposée 5 fois en pivotant au centre, Musée d’arts de Nantes, Nantes 30 avril 2026