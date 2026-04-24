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DÎNER-CONCERT bossa . jazz . « Trio encanto » Le Café de l’industrie Nantes

DÎNER-CONCERT bossa . jazz . « Trio encanto » Le Café de l’industrie Nantes

DÎNER-CONCERT bossa . jazz . « Trio encanto » Le Café de l’industrie Nantes vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Le Café de l'industrie

Adresse : 2 boulevard de launay

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 19:30

Tarif : Entrée gratuite / Consommation sur place Il est possible de dîner: réservez votre table au restaurant au 0240697510.Il est possible de grignoter, partager une planche et consommer des boissons sur place.

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-24 19:30 – 22:30
Gratuit : oui Entrée gratuite / Consommation sur place Il est possible de dîner: réservez votre table au restaurant au 0240697510.Il est possible de grignoter, partager une planche et consommer des boissons sur place. Adulte, En famille, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public, Etudiant, Jeune Public 

????Trois musiciens cubains vous invitent à un voyage musical chaleureux et élégant.????Porté par le piano, la voix et le violon, et soutenu par des percussions envoûtantes, notre trio revisite les grands standards cubains, le latin jazz et la bossa nova.??Entre rythmes ensoleillés et mélodies raffinées, nous créons une ambiance intime et festive, idéale pour accompagner votre dîner et vous faire vibrer au cœur des Caraïbes.À partir de 19h30????Réservez votre table au restaurant au 0240697510

Le Café de l’industrie Nantes 44100


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