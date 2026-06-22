Molières

Dîner concert I Jazz 2 poche

1074 Chemin des Deux Sens Molières Dordogne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Au fil des saisons, le Domaine de Sens Bas accueille des événements ouverts à tous repas à thème, concerts, soirées musicales, brunchs, marchés gourmands et moments de partage dans un cadre exceptionnel.

Que vous soyez de passage dans la région ou voisin de longue date, nous serons heureux de vous accueillir pour découvrir l’ambiance chaleureuse et conviviale du domaine.

Réservation conseillée

Certaines de nos soirées affichent rapidement complet. N’hésitez pas à nous contacter pour réserver votre table ou obtenir davantage d’informations sur les événements à venir. .

1074 Chemin des Deux Sens Molières 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 79 08 74 14

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English : Dîner concert I Jazz 2 poche

L’événement Dîner concert I Jazz 2 poche Molières a été mis à jour le 2026-06-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides