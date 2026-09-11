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AGENDA · La Vaupalière

Dîner dans le noir Rue Louis Joseph Gay-Lussac La Vaupalière

vendredi 25 septembre 2026 · Rue Louis Joseph Gay-Lussac · La Vaupalière

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Rue Louis Joseph Gay-Lussac
Adresse
Le Clos Rouen La Vaupalière
Ville
76150 La Vaupalière
Département
Seine-Maritime
Tarif

La Vaupalière

Dîner dans le noir

Rue Louis Joseph Gay-Lussac Le Clos Rouen La Vaupalière La Vaupalière Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25 23:30:00

Date(s) :
2026-09-25

DÎNER DANS LE NOIR Au Clos Rouen La Vaupalière à 5 min de Rouen DÎNER DANS LE NOIR ! Osez l’inattendu et laissez vos sens vous guider ! Plongé dans le noir total, sans portable ni lumière, chaque bouchée devient une surprise. Une expérience unique, immersive et inoubliable !

MENU DÉCOUVERTE FAIT MAISON 45€ TTC/pers. Un voyage gustatif en 3 étapes Entrée Plat Dessert (hors boisson) Préparez-vous à l’inattendu… Surprenez-vous ! Chaque vendredi, notre restaurant vous propose des soirées spéciales ou à thème !

INFOS PRATIQUES Besoins spécifiques ? Allergies, femmes enceintes, végétariens précisez-le lors de la réservation. RÉSERVATION OBLIGATOIRE (places limitées) Pré-paiement requis (non annulable, non remboursable) Réservez par téléphone 02.35.330.330   .

Rue Louis Joseph Gay-Lussac Le Clos Rouen La Vaupalière La Vaupalière 76150 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 03 30  contact@closvaupaliere.fr

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English : Dîner dans le noir

L’événement Dîner dans le noir La Vaupalière a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin

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