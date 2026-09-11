Dîner dans le noir Rue Louis Joseph Gay-Lussac La Vaupalière
vendredi 25 septembre 2026 · Rue Louis Joseph Gay-Lussac · La Vaupalière
Informations pratiques
La Vaupalière
Dîner dans le noir
Rue Louis Joseph Gay-Lussac Le Clos Rouen La Vaupalière La Vaupalière Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25 23:30:00
Date(s) :
2026-09-25
DÎNER DANS LE NOIR Au Clos Rouen La Vaupalière à 5 min de Rouen DÎNER DANS LE NOIR ! Osez l’inattendu et laissez vos sens vous guider ! Plongé dans le noir total, sans portable ni lumière, chaque bouchée devient une surprise. Une expérience unique, immersive et inoubliable !
MENU DÉCOUVERTE FAIT MAISON 45€ TTC/pers. Un voyage gustatif en 3 étapes Entrée Plat Dessert (hors boisson) Préparez-vous à l’inattendu… Surprenez-vous ! Chaque vendredi, notre restaurant vous propose des soirées spéciales ou à thème !
INFOS PRATIQUES Besoins spécifiques ? Allergies, femmes enceintes, végétariens précisez-le lors de la réservation. RÉSERVATION OBLIGATOIRE (places limitées) Pré-paiement requis (non annulable, non remboursable) Réservez par téléphone 02.35.330.330 .
Rue Louis Joseph Gay-Lussac Le Clos Rouen La Vaupalière La Vaupalière 76150 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 03 30 contact@closvaupaliere.fr
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English : Dîner dans le noir
L’événement Dîner dans le noir La Vaupalière a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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