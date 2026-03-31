Diner dansant Place de la Cathédrale Dax vendredi 31 juillet 2026.

Dax

Diner dansant

Place de la Cathédrale O MARCAT Dax Landes

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31 22:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Diner dansant soirée paella tapas O Marcat à la Place de la cathédrale de 19h à 22h animé par Chantal Soulu. .

Place de la Cathédrale O MARCAT Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 16 75

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English : Diner dansant

L’événement Diner dansant Dax a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Grand Dax