Diner dansant Place de la Cathédrale Dax
Diner dansant Place de la Cathédrale Dax vendredi 31 juillet 2026.
Dax
Diner dansant
Place de la Cathédrale O MARCAT Dax Landes
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31 22:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Diner dansant soirée paella tapas O Marcat à la Place de la cathédrale de 19h à 22h animé par Chantal Soulu. .
Place de la Cathédrale O MARCAT Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 16 75
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English : Diner dansant
L’événement Diner dansant Dax a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Grand Dax
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