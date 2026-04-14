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Dîner de Vigneron Domaine Les Clayères Talmont-Saint-Hilaire

Dîner de Vigneron Domaine Les Clayères Talmont-Saint-Hilaire vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Domaine Les Clayères

Adresse : 226 Rue des Parcs

Ville : 85440 Talmont-Saint-Hilaire

Département : Vendée

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Talmont-Saint-Hilaire

Dîner de Vigneron

Domaine Les Clayères 226 Rue des Parcs Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

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Domaine Les Clayères 226 Rue des Parcs Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 85 67 01 50 

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English :

L’événement Dîner de Vigneron Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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