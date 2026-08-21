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Dîner, dînons, dinette !, Médiathèque André Malraux, Tourcoing

mardi 20 octobre 2026 · Médiathèque André Malraux · Tourcoing

Dîner, dînons, dinette !, Médiathèque André Malraux, Tourcoing

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Lieu
Médiathèque André Malraux
Adresse
26 rue Famelart 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord
Tarif
Entrée libre. Pour les enfants de 3 à 8 ans.

Dîner, dînons, dinette ! 20 – 31 octobre Médiathèque André Malraux Nord

Entrée libre. Pour les enfants de 3 à 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-20T13:00:00+02:00 – 2026-10-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-31T10:00:00+01:00 – 2026-10-31T17:30:00+01:00

Dans le cadre de la fête de la science sur « Les saveurs savantes », la médiathèque André Malraux propose une installation de jeux symboliques autour de la cuisine. Cuisinières et dinettes seront à la disposition des enfants de 3 à 8 ans. Pour jouer à faire comme les grands ! Demandez le menu…

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire
Joue à faire la cuisine comme les grands !

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