Dîner, dînons, dinette !, Médiathèque André Malraux, Tourcoing

Informations pratiques

Dîner, dînons, dinette ! 20 – 31 octobre Médiathèque André Malraux Nord

Entrée libre. Pour les enfants de 3 à 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-20T13:00:00+02:00 – 2026-10-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-31T10:00:00+01:00 – 2026-10-31T17:30:00+01:00

Dans le cadre de la fête de la science sur « Les saveurs savantes », la médiathèque André Malraux propose une installation de jeux symboliques autour de la cuisine. Cuisinières et dinettes seront à la disposition des enfants de 3 à 8 ans. Pour jouer à faire comme les grands ! Demandez le menu…

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire

Joue à faire la cuisine comme les grands !

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