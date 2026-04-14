Diner « ELECTION MISS et MISTER », Domitys-Vernouillet, Vernouillet

Diner « ELECTION MISS et MISTER » Jeudi 28 mai, 19h00 Domitys-Vernouillet Eure-et-Loir

25€ – inscription avant le dimanche 17 mai

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T19:00:00+02:00 – 2026-05-28T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-28T19:00:00+02:00 – 2026-05-28T23:59:00+02:00

En présence de MISS EURE-ET-LOIR 2026

Menu : Croustillant de chèvre aux pommes

filet de cabillaud crème d’orange, fondue de légumes

Tartelette amandine-framboise

Domitys-Vernouillet 61 route de Crécy 28500 Vernouillet Vernouillet 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 37 55 01 00 »}]

Qui sera le roi et la reine de Domitys Vernouillet ?

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