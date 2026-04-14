FESTIVAL Dans Tous Les Sens, DAME les Bois Du Seigneur, Vernouillet

FESTIVAL Dans Tous Les Sens 22 – 24 mai DAME les Bois Du Seigneur Eure-et-Loir

Entrée à prix solidaire ; gratuit pour les -11 ans ; paiement sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T18:00:00+02:00 – 2026-05-22T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T10:00:00+02:00 – 2026-05-24T22:00:00+02:00

6e édition pour ce festival bien ancré à Vernouillet !

Le festival Dans Tous Les Sens, c’est 13 spectacles de tout genre, en plein air, dans un grand parc sécurisé, pour ravir grands et petits ! C’est le rendez-vous du week-end de la Pentecôte à Vernouillet (28).

A partir du vendredi, le festival vous invite à découvrir une compagnie engagée avec son spectacle « Engrainage ». Tout au long du WE, vous en aurez plein les yeux et le cœur avec des circassiens, des comédiens, des clowns, des marionnettistes et de la musique !

Le thème de cette édition est : “Euréka”; vous découvrirez ici et là des œuvres inspirées d’inventions réalisées par le scénographe du festival et vous pourrez en confectionner vous-même aux ateliers.

Afin que votre expérience soit totale, vous pourrez participer à des ateliers de construction, manipulation, origami et maquillage!

Pour prolonger votre détente, nous vous proposons une restauration et une buvette.

Réunis pour l’occasion, 25 artistes mettront leurs talents au service de cette édition éclectique.

Sûr.e.s que cette année encore, il y en aura dans, et pour, tous les sens !

Bon festival !

Spectacles +

– Déambulations musicales

– Ateliers

– EXPO arts plastiques

– Vente de miel

– Buvette

– Restauration :

vendredi : food truck pizzas

samedi et dimanche soir : Libanais + frites-saucisses

dimanche midi : frites-saucisses

https://www.zestcie.fr/festival-2026/

DAME les Bois Du Seigneur ZI DES CORVEES, 10 Rue des Bois du Seigneur, 28500 Vernouillet Vernouillet 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « festivaldanstouslessens@gmail.com »}] [{« link »: « https://www.zestcie.fr/festival-2026/ »}]

Festival d’arts de la rue à Vernouillet et se déroule, tous les ans, le week-end de la Pentecôte. festival ete

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