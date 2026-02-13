Spectacle de fin d’année, L’Atelier à spectacle, Vernouillet

Spectacle de fin d’année Vendredi 5 juin, 20h00 L’Atelier à spectacle Eure-et-Loir

Entrée libre et gratuite

Le spectacle de fin d’année du Conservatoire de l’Odyssée vous attend ! Cette année encore, élèves et professeurs ont travaillé de concert pour vous proposer une histoire commune rassemblant les différents ensembles et groupes du conservatoire.

De beaux tableaux en perspective…

L'Atelier à spectacle 51A rue de Torçay 28500 Vernouillet Vernouillet 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

