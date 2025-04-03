Diner Insolite aux pieds des alambics Obernai

Obernai

Diner Insolite aux pieds des alambics

Chemin des Peupliers Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-26 18:45:00

fin : 2026-08-26 22:30:00

Date(s) :

2026-08-26

La Distillerie Lehmann vous ouvre ses porte pour une expérience gastronomique inoubliable ! Plongez au cœur de l’insolite et venez savourer un dîner d’exception cuisiné dans l’alambic !

Rendez-vous le mercredi 26 août 2026 pour une soirée gourmande et inédite à la distillerie Lehmann, la plus ancienne distillerie d’Alsace. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, venez partager l’expérience d’un dîner insolite et gastronomique au cœur de l’élaboration des digestifs, dans la salle des alambics. Toute l’année, les alambics distillent pour vous offrir des spiritueux de qualité, mais pour cette occasion spéciale, et pour votre plus grand plaisir, ils serviront à la cuisson des mets préparés par le Chef Hubert Maetz, du Restaurant le Rosenmeer à Rosheim. Vous serez surpris par cette cuisson apportant originalité et complexité aux plats. A la fin du repas, Monsieur Lehmann vous accompagnera dans le chai pour vous faire découvrir l’art de la distillation et de l’assemblage à travers un atelier exceptionnel. Entouré des barriques de vieillissement, il vous proposera de vivre l’expérience unique de la dégustation au fût et de la confection de votre digestif. Cette soirée émerveillera vos papilles et vous plongera dans l’univers du Maître Distillateur et du Maître restaurateur ! L’opération Vos Diners Insolites en Alsace est organisée en partenariat avec la Fédération des Chefs d’Alsace, l’Association Etoiles d’Alsace et Alsace Destination Tourisme.

Sur RÉSERVATION ICI .

Chemin des Peupliers Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 41 29 visite@distillerielehmann.com

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English :

The Lehmann Distillery opens its doors to you for an unforgettable gastronomic experience! Dive into the heart of the unusual and enjoy an exceptional dinner cooked in the still!

L’événement Diner Insolite aux pieds des alambics Obernai a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme d’Obernai