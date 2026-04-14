diner « rock and roll », Domitys-Vernouillet, Vernouillet

diner « rock and roll » Jeudi 23 avril, 19h00 Domitys-Vernouillet Eure-et-Loir

18€ – inscription avant le 12 avril (après cette date : passez un coup de fil !)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T19:00:00+02:00 – 2026-04-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T19:00:00+02:00 – 2026-04-23T23:00:00+02:00

Domitys « Le chant des Lavandières » à Vernouillet propose une soirée Rock’n’Roll. Ouvert à tous (résidents et hors résidents)

au menu :

– Salade ELVIS (salade, poivrons, maîs, poulet mariné)

– Echine de porcelet rodéo avec potatoes et tomates cerises

– Brownies au chocolat

Domitys-Vernouillet 61 route de Crécy 28500 Vernouillet Vernouillet 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 37 55 01 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://domitys.fr »}]

Repas et animation sur le thème « Rock’n’roll »

Domitys