diner « rock and roll », Domitys-Vernouillet, Vernouillet
diner « rock and roll », Domitys-Vernouillet, Vernouillet jeudi 23 avril 2026.
diner « rock and roll » Jeudi 23 avril, 19h00 Domitys-Vernouillet Eure-et-Loir
18€ – inscription avant le 12 avril (après cette date : passez un coup de fil !)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T19:00:00+02:00 – 2026-04-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T19:00:00+02:00 – 2026-04-23T23:00:00+02:00
Domitys « Le chant des Lavandières » à Vernouillet propose une soirée Rock’n’Roll. Ouvert à tous (résidents et hors résidents)
au menu :
– Salade ELVIS (salade, poivrons, maîs, poulet mariné)
– Echine de porcelet rodéo avec potatoes et tomates cerises
– Brownies au chocolat
Domitys-Vernouillet 61 route de Crécy 28500 Vernouillet Vernouillet 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 37 55 01 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://domitys.fr »}]
Repas et animation sur le thème « Rock’n’roll »
Domitys
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