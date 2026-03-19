Dîner Spectacle Cabaret Flamenco Place Jules Ferry Le Havre

Dîner Spectacle Cabaret Flamenco

Place Jules Ferry Pasino Le Havrea Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Vivez une soirée envoûtante au cœur de l’Andalousie avec RS Sensations Événementiel au Pasino du Havre !

Rendez-vous à 20h00 pour une expérience unique mêlant cocktails, tapas, spectacle, danse et rencontres avec les artistes.

Déroulé de la soirée

– Première partie Cocktail & Tapas

Commencez la soirée autour d’une Sangria ou boisson soft, accompagnée de délicieuses tapas, sur fond musical pendant 30 minutes.

– Deuxième partie Dîner Spectacle

Savourez un dîner d’exception tout en assistant au Cabaret Flamenco pendant 1h45 Plat Paëlla ou Jam Balaya et dessert Salade de fruits ou Crème Catalane

– Troisième partie Initiation à la danse Flamenco

Plongez dans l’univers passionné du Flamenco avec une initiation de 45 minutes pour ressentir le rythme et l’âme de l’Andalousie.

– Quatrième partie Séance photo & dédicaces

Immortalisez votre soirée et rencontrez les artistes lors d’une séance photo et dédicaces de 30 minutes pour tous les convives qui le souhaitent.

Une soirée inoubliable pour découvrir le Flamenco, la gastronomie espagnole et l’énergie festive de l’Andalousie, dans une ambiance conviviale et spectaculaire !

Réservez dès maintenant vos places et laissez-vous transporter par le rythme du Flamenco !

Inscription obligatoire .

Place Jules Ferry Pasino Le Havrea Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 26 00 00

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English : Dîner Spectacle Cabaret Flamenco

L’événement Dîner Spectacle Cabaret Flamenco Le Havre a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie