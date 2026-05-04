Casteljaloux

Dîner spectacle

Salle de la Bartère Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Nous vous invitons à un spectacle unique.

Autour d’un repas traditionnel , le tout jeune groupe Vanua Fenua vous propose une immersion artistique et culturelle inédite.

Les différentes séquences racontent l’histoire de TEHANI les origines et un passage de témoin fort entre générations.

Pour compléter cette représentation, la troupe Manu Lele Ole Vasa nous dévoilera ses compositions et chorégraphies au rythme des ukalélés, Lali et autres instruments traditionnels

Un autre collectif Fiji entonnera des chants de leur registre musical, à la tessiture exceptionnelle.

VANUA FENUA rassemble le Pacifique, du versant oriental au versant occidental, dans une mise en scène immersive et vibrante. .

Salle de la Bartère Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 64 10 14

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English : Dîner spectacle

L’événement Dîner spectacle Casteljaloux a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Coteaux et Landes de Gascogne