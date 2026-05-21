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Vernissage exposition photos Maison du Roy Casteljaloux

Vernissage exposition photos Maison du Roy Casteljaloux

Vernissage exposition photos Maison du Roy Casteljaloux vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Maison du Roy

Adresse : 20 place du Roy

Ville : 47700 Casteljaloux

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit

Casteljaloux

Vernissage exposition photos

Maison du Roy 20 place du Roy Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 17:00:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Vernissage de l’expo photos Voyage en hautes fréquences de Pierre TEBOUL   .

Maison du Roy 20 place du Roy Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 00 00  accueil@tourisme-clg.fr

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English : Vernissage exposition photos

L’événement Vernissage exposition photos Casteljaloux a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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