Dîners insolites OPUS, voyage immersif au Cloître des Récollets Saverne

Saverne

Dîners insolites OPUS, voyage immersif au Cloître des Récollets

Cloître des Récollets Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-04 12:15:00

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-04 2026-12-05 2026-12-06

Avec cette troisième édition présentée en décembre, OPUS vous invite à un voyage sensoriel où la réalité semble peu à peu se fissurer. Au début, tout paraît familier, puis les lumières changent, les sons s’installent et l’espace se transforme progressivement en wagon immersif. Sans vraiment comprendre à quel moment cela bascule, vous vous retrouvez entraîné dans un univers mouvant où chaque détail semble vivant.

Imaginée par l’artiste Julien Voarick, cette création immersive joue avec vos perceptions et vous entraîne dans une traversée sensorielle en constante évolution. Le décor se métamorphose, les atmosphères se succèdent et chaque séquence provoque une émotion unique. Vous ne savez plus vraiment si vous assistez à un spectacle, à une installation artistique ou à un dîner hors du commun.

Pensé en six actes, le menu accompagne ce voyage et devient lui aussi une partie du récit. Les saveurs évoluent avec l’ambiance, les textures répondent aux lumières, les accords mets et vins (ou leur alternative sans alcool) prolongent les sensations et participent pleinement à cette immersion.

Au fil des plats, le temps semble ralentir. Vos repères disparaissent peu à peu pour laisser place à la surprise, à la curiosité et au plaisir de se laisser porter. OPUS ne se raconte pas, il se vit !

Ouverture des réservation le 1er septembre, tenez-vous prêts !

Le projet OPUS a été récompensé par le Trophée du Tourisme 2024 Catégorie Innovation.

Cet événement s’inscrit dans Vos Dîners Insolites en Alsace , organisés en partenariat avec les Chefs d’Alsace, les Etoiles d’Alsace et Alsace Destination Tourisme. .

Cloître des Récollets Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 80 47 0431@0431.fr

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English :

L’événement Dîners insolites OPUS, voyage immersif au Cloître des Récollets Saverne a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme de Saverne et sa région