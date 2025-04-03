Nuit de l’Orgue Saverne
Nuit de l’Orgue Saverne samedi 23 mai 2026.
Saverne
Nuit de l’Orgue
Église Notre-Dame de la Nativité Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 23:59:00
Date(s) :
2026-05-23
Les organistes de la communauté de paroisse du Haut Barr et leurs invités vous convient à la visite d’un musée imaginaire ce musée comporte 12 tableaux musicaux. Les organistes se succèderont à la tribune de 20:00 jusqu’à minuit toutes les 20 minutes, le temps de partager des atmosphères musicales qu’ils affectionnent.
Si vous croyez connaître l’orgue, si même vous ne l’aimez pas , alors venez et laissez-vous surprendre. .
Église Notre-Dame de la Nativité Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 12 30 14 85 criqujea1@gmx.fr
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English :
L’événement Nuit de l’Orgue Saverne a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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