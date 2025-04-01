Saverne

Week-end festif Mon mouton est un lion (voir programme)

Centre-ville Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

Pour le plus grand bonheur des enfants et de leurs familles, le week-end festif bat son plein à Saverne.

Pendant deux journées complètes, partez à la découverte des nombreux spectacles et animations qui sont proposés dans le parc, transformé pour l’occasion en Bergerie des Lionceaux, ainsi que dans les différentes salles du Château des Rohan. .

Centre-ville Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 01 80 40 billetterie@espace-rohan.org

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English :

L’événement Week-end festif Mon mouton est un lion (voir programme) Saverne a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de Saverne et sa région