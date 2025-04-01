Week-end festif Mon mouton est un lion (voir programme) Saverne
Week-end festif Mon mouton est un lion (voir programme) Saverne samedi 23 mai 2026.
Saverne
Week-end festif Mon mouton est un lion (voir programme)
Centre-ville Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
Pour le plus grand bonheur des enfants et de leurs familles, le week-end festif bat son plein à Saverne.
Pendant deux journées complètes, partez à la découverte des nombreux spectacles et animations qui sont proposés dans le parc, transformé pour l’occasion en Bergerie des Lionceaux, ainsi que dans les différentes salles du Château des Rohan. .
Centre-ville Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 01 80 40 billetterie@espace-rohan.org
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English :
L’événement Week-end festif Mon mouton est un lion (voir programme) Saverne a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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