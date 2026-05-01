Saverne

Nuit des Musées

Château des Rohan Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

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Château des Rohan Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 63 95

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English :

L’événement Nuit des Musées Saverne a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme de Saverne et sa région