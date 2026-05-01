Nuit des Musées Saverne
Nuit des Musées Saverne samedi 23 mai 2026.
Saverne
Nuit des Musées
Château des Rohan Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
.
Château des Rohan Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 63 95
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English :
L’événement Nuit des Musées Saverne a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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