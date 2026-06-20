Dino Expo Salle Le Domaine des Elfes Ligné
dimanche 5 juillet 2026 · Salle Le Domaine des Elfes · Ligné
Informations pratiques
Ligné
Dino Expo
Salle Le Domaine des Elfes 151 Chem. du Stade Ligné Loire-Atlantique
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Venez découvrir une exposition culturelle et captivante à la découverte de l’évolution de la Terre et des dinosaures.
Découverte de statues de dinosaures, reproductions des fossiles, espace photo et pour finir visite de la boutique souvenirs.
Visite Ludique et Pédagogique.
Fermeture de la billetterie à 17h30.
N’oubliez pas de prendre votre meilleur crayon pour répondre à un quizz! .
Salle Le Domaine des Elfes 151 Chem. du Stade Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 32 68 78 09
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English :
Come discover a fascinating cultural exhibition that explores the evolution of the Earth and the dinosaurs.
L’événement Dino Expo Ligné a été mis à jour le 2026-06-20 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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