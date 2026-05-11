Dinosaures: Le voyage de Bumpy, l’exposition-spectacle Tour 2026 Parc des Expositions Villeneuve-sur-Lot
Dinosaures: Le voyage de Bumpy, l’exposition-spectacle Tour 2026 Parc des Expositions Villeneuve-sur-Lot samedi 18 juillet 2026.
Villeneuve-sur-Lot
Dinosaures: Le voyage de Bumpy, l’exposition-spectacle Tour 2026
Parc des Expositions Avenue de Fumel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Plus de 100 créatures animatroniques, dinosaures, animaux de l’ère glaciaire et spécimens fossiles, vous attendent pour une incroyable odyssée à travers les âges.
Suivez Bumpy, le petit Ankylosaure et vivez une expérience immersive unique, rythmée par des spectacles impressionnants et des moments inoubliables pour toute la famille. .
Parc des Expositions Avenue de Fumel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 97 42 24 commercial@museefmr.com
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English : Dinosaures: Le voyage de Bumpy, l’exposition-spectacle Tour 2026
L’événement Dinosaures: Le voyage de Bumpy, l’exposition-spectacle Tour 2026 Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Vallée du Lot et Garonne
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