La bastide de Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot
La bastide de Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot jeudi 9 juillet 2026.
Villeneuve-sur-Lot
La bastide de Villeneuve-sur-Lot
Place Lafayette Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09 11:30:00
Date(s) :
2026-07-09
Visites guidée:
Grâce à sa situation géographique, la bastide de Villeneuve-sur-Lot a connu dès sa création, au milieu du XIIIe siècle, un essor économique remarquable. Laissez-vous guider à travers les rues, l’histoire et l’architecture villeneuvoise la place Lafayette,
la porte de Paris, le pont des Cieutat et bien sûr l’église Sainte-Catherine. .
Place Lafayette Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr
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English : La bastide de Villeneuve-sur-Lot
L’événement La bastide de Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Vallée du Lot et Garonne
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