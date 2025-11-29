Festival du Rire 2026 Hugo Pêcheur Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot

Festival du Rire 2026 Hugo Pêcheur

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Pourquoi est-ce si difficile de dire Je t’aime ?

On peut passer des heures au téléphone, des soirées entières à parler mais quand il s’agit d’ouvrir son cœur, c’est silence radio.

C’est un shoot d’émotions, de rires et de vérité.

Retrouvez le programme complet ici https://rirevilleneuve.fr/

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 49 tgl.billetterie@mairie-villeneuvesurlot.fr

English : Festival du Rire 2026 Hugo Pêcheur

Why is it so difficult to say I love you ?

We can spend hours on the phone, evenings talking, but when it comes to opening our hearts, it’s radio silence.

It’s a shot of emotion, laughter and truth.

Find the full program here: https://rirevilleneuve.fr/

