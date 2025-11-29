Festival du Rire 2026 Hugo Pêcheur Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot
Festival du Rire 2026 Hugo Pêcheur Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot mercredi 24 juin 2026.
Festival du Rire 2026 Hugo Pêcheur
Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Pourquoi est-ce si difficile de dire Je t’aime ?
On peut passer des heures au téléphone, des soirées entières à parler mais quand il s’agit d’ouvrir son cœur, c’est silence radio.
C’est un shoot d’émotions, de rires et de vérité.
Retrouvez le programme complet ici https://rirevilleneuve.fr/
Pourquoi est-ce si difficile de dire Je t’aime ?
On peut passer des heures au téléphone, des soirées entières à parler mais quand il s’agit d’ouvrir son cœur, c’est silence radio.
C’est un shoot d’émotions, de rires et de vérité.
Retrouvez le programme complet ici https://rirevilleneuve.fr/ .
Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 49 tgl.billetterie@mairie-villeneuvesurlot.fr
English : Festival du Rire 2026 Hugo Pêcheur
Why is it so difficult to say I love you ?
We can spend hours on the phone, evenings talking, but when it comes to opening our hearts, it’s radio silence.
It’s a shot of emotion, laughter and truth.
Find the full program here: https://rirevilleneuve.fr/
L’événement Festival du Rire 2026 Hugo Pêcheur Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Villeneuve Vallée du Lot