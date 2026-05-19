Baptiste Defrance Centre culturel Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot

Baptiste Defrance

Centre culturel 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 20:30:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Dans le cadre de l’édition 2026 du Festival du Rire de Villeneuve-sur-Lot.

Baptiste est invisible parmi ses pairs, pourtant on ne cesse de lui coller les étiquettes de naïf, d’incompris et d’intello !

Toujours en soif d’apprendre, il partage ses visions et réflexions décalées qui lui ont souvent valu d’entendre ces doux mots Ta Gueule !

Il n’est pas adapté au monde qui l’entoure, à moins que ce soit le monde qui ne soit pas adapté à lui ! .

Centre culturel 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 49

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English : Baptiste Defrance

L’événement Baptiste Defrance Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Vallée du Lot et Garonne