Baptiste Defrance Centre culturel Villeneuve-sur-Lot
Baptiste Defrance Centre culturel Villeneuve-sur-Lot mardi 23 juin 2026.
Villeneuve-sur-Lot
Baptiste Defrance
Centre culturel 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 20:30:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Dans le cadre de l’édition 2026 du Festival du Rire de Villeneuve-sur-Lot.
Baptiste est invisible parmi ses pairs, pourtant on ne cesse de lui coller les étiquettes de naïf, d’incompris et d’intello !
Toujours en soif d’apprendre, il partage ses visions et réflexions décalées qui lui ont souvent valu d’entendre ces doux mots Ta Gueule !
Il n’est pas adapté au monde qui l’entoure, à moins que ce soit le monde qui ne soit pas adapté à lui ! .
Centre culturel 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 49
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English : Baptiste Defrance
L’événement Baptiste Defrance Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Vallée du Lot et Garonne
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