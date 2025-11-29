Festival du Rire 2026 Erick Baert Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot

Festival du Rire 2026 Erick Baert

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 24 – 24 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Venez vivre votre premier concert d’humour !

Avec son nouveau spectacle, Érick Baert pousse encore plus loin l’illusion vocale. Une performance vocale impressionnante, une mise en scène originale et une énergie scénique contagieuse.

Retrouvez le programme complet ici https://rirevilleneuve.fr/

Venez vivre votre premier concert d’humour !

Avec son nouveau spectacle, Érick Baert pousse encore plus loin l’illusion vocale. Une performance vocale impressionnante, une mise en scène originale et une énergie scénique contagieuse.

Retrouvez le programme complet ici https://rirevilleneuve.fr/ .

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 49 tgl.billetterie@mairie-villeneuvesurlot.fr

English : Festival du Rire 2026 Erick Baert

Come and experience your first comedy concert!

With his new show, Érick Baert takes vocal illusion one step further. An impressive vocal performance, original staging and contagious stage energy.

Find the full program here: https://rirevilleneuve.fr/

L’événement Festival du Rire 2026 Erick Baert Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-11-25 par OT Villeneuve Vallée du Lot