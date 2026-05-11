Festiv’Azul concert Impressions Sonores Musée de Gajac Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot

Festiv’Azul concert Impressions Sonores

Musée de Gajac 2 Rue des Jardins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10 20:15:00

Date(s) :

2026-07-10

Concert Avant-Festiv’Azul en partenariat avec le musée de Gajac.

Dans le cadre du Festiv’Azul, le jeune pianiste coréen Byeongju Yu, lauréat de plusieurs concours internationaux, donne un concert événement au musée de Gajac à Villeneuve-sur-Lot.

En partenariat avec l’Académie Ravel de Saint-Jean-de-Luz, ce concert fait résonner l’exposition inédite consacrée au peintre japonais Hiramatsu Reiji, dont les œuvres, inspirées des célèbres Nymphéas de Monet, sont prêtées pour l’occasion par le musée des Impressionnismes de Giverny. .

Musée de Gajac 2 Rue des Jardins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine festivazul@gmail.com

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English : Festiv’Azul concert Impressions Sonores

L’événement Festiv’Azul concert Impressions Sonores Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Vallée du Lot et Garonne