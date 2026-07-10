Diogène, ma mère et l’ours blanc Compagnie Tourner la page Place Pierre de Coubertin Lillebonne
mardi 26 janvier 2027 · Place Pierre de Coubertin · Lillebonne
Informations pratiques
Lillebonne
Diogène, ma mère et l’ours blanc Compagnie Tourner la page
Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-26 20:30:00
fin : 2027-01-26 21:30:00
Date(s) :
2027-01-26
Dolorès accumule, depuis des années, jusqu’à l’effondrement. Il y a l’avant, l’après et le pendant.
Avant, quand son mari était encore là, quand son fils l’aidait pour la maison, pour les courses, pour… Quand est-ce qu’ils sont partis ? Pourquoi ? Elle n’arrive pas à s’en rappeler.
Il y a le pendant, c’est-à-dire, au moment de l’effondrement elle est dans sa cuisine ça elle s’en souvient, elle écoutait son jeu préféré à la radio et elle allait préparer du café, oui, sûrement du café… Soudain, il y a eu un grand bruit, comme un éboulement, ou un iceberg qui s’écroule dans l’océan glacé.
Et puis, il y a l’après. Lorsque les pompiers la retrouvent sous les décombres… Est-ce qu’elle est vivante ou morte ? C’est flou.
La pièce joue avec la temporalité, comme la maladie joue avec le cerveau de Dolorès. Après, avant, pendant…
Les espaces se mélangent chambre, cuisine, banquise…
La radio lui pose des questions intimes, un ours traverse l’espace, un médecin la surveille, et Diogène s’invite pour la critiquer.
Dolorès aimerait bien qu’on la laisse tranquille.
Son amoncellement devait la protéger du monde extérieur, mais le monde extérieur ne cesse de l’envahir et de la harceler. .
Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 38 51 88 juliobona@lillebonne.fr
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English : Diogène, ma mère et l’ours blanc Compagnie Tourner la page
L’événement Diogène, ma mère et l’ours blanc Compagnie Tourner la page Lillebonne a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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