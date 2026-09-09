Dionysos en délire ! – Animations historiques, Musée de céramique gallo-romaine, Lezoux

Informations pratiques

Dionysos en délire ! – Animations historiques 19 et 20 septembre Musée de céramique gallo-romaine Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Au cœur d’un patrimoine à la fois sacré, festif et profondément humain, laissez-vous entraîner dans l’univers de Dionysos et observez comment hommes et dieux se rejoignent dans la fête et les cérémonies.

Un programme ennivrant en lien avec l’expositionSatyres, sérieux s’abstenir !, conçue en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France (BnF) et le musée.

La troupe de reconstitution historique Enarro vous propose un voyage dans le temps.

Le vin, boisson des hommes et des dieux

Remontez l’histoire millénaire du vin, entre usages quotidiens et fonctions sacrées. Plongez au cœur de la culture méditerranéenne avec les légendes et les mythes qui entourent cette boisson. Les adultes pourront déguster un vin miellé et épicé !

Quand l’archéologie expérimentale dévoile le plaisir des sens.

En continu.

Tout public, sans réservation.

Sacra Privata, les dieux et les hommes

Au cœur de la religion romaine, comprenez la place essentielle des dieux dans la vie domestique. De l’intimité du foyer aux rites protecteurs, entrez dans l’univers sacré de la famille et découvrez comment les dieux partagent le quotidien des femmes et des hommes romains.

Quand l’archéologie expérimentale rencontre la spiritualité antique.

En continu.

Tout public, sans réservation.

Solemnitas togae purae, rite de passage à l’âge adulte

Assistez à la cérémonie solennelle de passage à l’âge adulte d’un jeune Romain et partagez l’émotion d’un foyer où les traditions se transmettent pour assurer la pérennité de la lignée. Lors de cette mise en scène musicale, un adolescent du public sera invité à participer !

Quand l’archéologie expérimentale révèle la vie sociale et politique antique.

À 15 h 30 et 18 h – Durée : 1 h.

Tout public, sans réservation.

Musée de céramique gallo-romaine 39 Rue de la République, 63190 Lezoux, France Lezoux 63190 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473734242 https://musee-ceramique.puy-de-dome.fr/le-musee.html Site de fabrication de céramiques connu depuis l’époque gauloise et développé par les Romains dans les premiers siècles de notre ère (exportation des poteries dans tout l’empire romain). La poterie des Bourgauds fut construite vers 1866 par les frères Antoine et François Bompard. En 1920, l’affaire prit le nom Manufacture de Grès et Poteries, ancienne maison Bompard. Elle a cessé son activité peu après la Deuxième Guerre mondiale. Le groupe industriel est sur cour fermée ; son atelier de fabrication principal en brique et enduit abrite les deux fours cylindriques verticaux à alandiers, l’un pour la terre cuite, l’autre pour le grès.

**Au cœur d’un patrimoine à la fois sacré, festif et profondément humain, laissez-vous entraîner dans l’univers de Dionysos et observez comment hommes et dieux se rejoignent dans la fête et les en …

©Enarro