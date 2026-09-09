Dionysos en délire ! – Spectacle conté, Musée de céramique gallo-romaine, Lezoux

Informations pratiques

Dionysos en délire ! – Spectacle conté 19 et 20 septembre Musée de céramique gallo-romaine Puy-de-Dôme

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Au cœur d’un patrimoine à la fois sacré, festif et profondément humain, laissez-vous entraîner dans l’univers de Dionysos et observez comment hommes et dieux se rejoignent dans la fête et les cérémonies.

Un programme ennivrant en lien avec l’expositionSatyres, sérieux s’abstenir !, conçue en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France (BnF) et le musée.

Spectacle conté

Euai ! Dionysos-Bacchus par Corinne Duchêne

Découvrez Dionysos-Bacchus, dieu de la vigne et du vin, de la renaissance et des excès, veillant à l’ordre du monde naturel et au cycle des saisons. C’est le seul dieu olympien né de Zeus et d’une mère mortelle. Le spectacle reviendra sur sa naissance, son éducation par le satyre Silène et les nymphes des pluies, ses prodiges en quête de reconnaissance, et l’étrange cortège de satyres et de femmes qui le suit.

À 14 h 30, 16 h et 17 h 30 – Durée : 30 min.

Tout public dès 8 ans, sur réservation.

Musée de céramique gallo-romaine 39 Rue de la République, 63190 Lezoux, France Lezoux 63190 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473734242 https://musee-ceramique.puy-de-dome.fr/le-musee.html [{« type »: « link », « value »: « https://musee-ceramique.puy-de-dome.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0473734242 »}] Site de fabrication de céramiques connu depuis l’époque gauloise et développé par les Romains dans les premiers siècles de notre ère (exportation des poteries dans tout l’empire romain). La poterie des Bourgauds fut construite vers 1866 par les frères Antoine et François Bompard. En 1920, l’affaire prit le nom Manufacture de Grès et Poteries, ancienne maison Bompard. Elle a cessé son activité peu après la Deuxième Guerre mondiale. Le groupe industriel est sur cour fermée ; son atelier de fabrication principal en brique et enduit abrite les deux fours cylindriques verticaux à alandiers, l’un pour la terre cuite, l’autre pour le grès.

**Au cœur d’un patrimoine à la fois sacré, festif et profondément humain, laissez-vous entraîner dans l’univers de Dionysos et observez comment hommes et dieux se rejoignent dans la fête et les en !…

©Corinne Duchêne