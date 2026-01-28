Diplôme de petit randonneur Montfort-le-Gesnois
Diplôme de petit randonneur Montfort-le-Gesnois dimanche 7 juin 2026.
Diplôme de petit randonneur
Parc des Sittelles Montfort-le-Gesnois Sarthe
Tarif : – – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 13:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Diplôme de petit randonneur pour les enfants de 4 à 11 ans.
Pour cette 3ème édition, un seul circuit de 8 km est proposé aux enfants jusqu’à 11 ans, mais pour les très jeunes il sera possible de le réduire à 5,6 km.
Le point de départ est situé dans le parc des Sittelles à Montfort le Gesnois, entre 13h30 et 15h30.
Tarifs
– Adultes et enfants à partir de 12 ans 3 €
– Enfants jusqu’à 11 ans gratuit
– Option médaille 4 €
Les randonneurs sans enfants peuvent également participer. .
Parc des Sittelles Montfort-le-Gesnois 72450 Sarthe Pays de la Loire rando.montgesnoise@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Diplôme de petit randonneur for children aged 4 to 11.
L’événement Diplôme de petit randonneur Montfort-le-Gesnois a été mis à jour le 2026-01-28 par Pays Perche Sarthois