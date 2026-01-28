Diplôme de petit randonneur

Parc des Sittelles Montfort-le-Gesnois Sarthe

Tarif :

Date :

Début : 2026-06-07 13:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Diplôme de petit randonneur pour les enfants de 4 à 11 ans.

Pour cette 3ème édition, un seul circuit de 8 km est proposé aux enfants jusqu’à 11 ans, mais pour les très jeunes il sera possible de le réduire à 5,6 km.

Le point de départ est situé dans le parc des Sittelles à Montfort le Gesnois, entre 13h30 et 15h30.

Tarifs

– Adultes et enfants à partir de 12 ans 3 €

– Enfants jusqu’à 11 ans gratuit

– Option médaille 4 €

Les randonneurs sans enfants peuvent également participer. .

Parc des Sittelles Montfort-le-Gesnois 72450 Sarthe Pays de la Loire rando.montgesnoise@laposte.net

English :

Diplôme de petit randonneur for children aged 4 to 11.

L’événement Diplôme de petit randonneur Montfort-le-Gesnois a été mis à jour le 2026-01-28 par Pays Perche Sarthois