Guinguette au Pont Romain Montfort-le-Gesnois
Guinguette au Pont Romain Montfort-le-Gesnois samedi 6 juin 2026.
Montfort-le-Gesnois
Guinguette au Pont Romain
Espace du Pont Romain Montfort-le-Gesnois Sarthe
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Soirée conviviale au bord de l’eau
Amnbiance musicale avec une playlist guinguette. Repas et buvette sur place (menu à 6€). Jeux pour les enfants.
Limité à 250 places, pas de réservation. .
Espace du Pont Romain Montfort-le-Gesnois 72450 Sarthe Pays de la Loire cdf.montfortlegesnois@gmail.com
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English :
A convivial evening by the water
L’événement Guinguette au Pont Romain Montfort-le-Gesnois a été mis à jour le 2026-05-05 par Pays Perche Sarthois
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