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Guinguette au Pont Romain Montfort-le-Gesnois

Guinguette au Pont Romain Montfort-le-Gesnois samedi 6 juin 2026.

Adresse : Espace du Pont Romain

Ville : 72450 Montfort-le-Gesnois

Département : Sarthe

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 6

Montfort-le-Gesnois

Guinguette au Pont Romain

Espace du Pont Romain Montfort-le-Gesnois Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Soirée conviviale au bord de l’eau
Amnbiance musicale avec une playlist guinguette. Repas et buvette sur place (menu à 6€). Jeux pour les enfants.

Limité à 250 places, pas de réservation.   .

Espace du Pont Romain Montfort-le-Gesnois 72450 Sarthe Pays de la Loire   cdf.montfortlegesnois@gmail.com

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English :

A convivial evening by the water

L’événement Guinguette au Pont Romain Montfort-le-Gesnois a été mis à jour le 2026-05-05 par Pays Perche Sarthois

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