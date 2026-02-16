Fête des vieux métiers 45ème édition Montfort-le-Gesnois
Fête des vieux métiers 45ème édition Montfort-le-Gesnois dimanche 10 mai 2026.
Fête des vieux métiers 45ème édition
Espace du Pont Romain Montfort-le-Gesnois Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
80 artisans spectacle de fauconnerie à 11h30, 14 & 17h -Repas sous chaumière 22€, fabrication bourdon, bouine, boudin, beurre crêpes etc… .
Espace du Pont Romain Montfort-le-Gesnois 72450 Sarthe Pays de la Loire +33 7 77 49 74 28 lgjl@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête des vieux métiers 45ème édition Montfort-le-Gesnois a été mis à jour le 2026-02-16 par CDT72