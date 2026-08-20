Dire-Lire, Bibliothèque Le Petit Chantilire, Orvault
vendredi 18 septembre 2026 · Bibliothèque Le Petit Chantilire · Orvault
Informations pratiques
Dire-Lire Vendredi 18 septembre, 14h00 Bibliothèque Le Petit Chantilire Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:30:00+02:00
Quand vous avez aimé quelque chose, vous aimez en parler, que ce soit un livre, un film ou même une exposition. Dire-Lire vous offre un espace de partage qui commence par les livres mais ne s’arrête pas aux livres. Venez raconter vos coups de coeur culturels !
Vendredis 18 septembre, 16 octobre, 13 novembre et 11 décembre · 14h · durée 1h30 · Le Petit ChantiLire · à partir de 16 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60
Bibliothèque Le Petit Chantilire 46 Avenue Alexandre Goupil, Orvault Orvault 44700 Goupil Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]
Une rencontre autour des livres
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