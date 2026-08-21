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Dire-Lire, Bibliothèque Le Petit Chantilire, Orvault

vendredi 16 octobre 2026 · Bibliothèque Le Petit Chantilire · Orvault

Dire-Lire, Bibliothèque Le Petit Chantilire, Orvault

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Le Petit Chantilire
Adresse
46 Avenue Alexandre Goupil, Orvault
Ville
44700 Orvault
Département
Loire-Atlantique

Dire-Lire Vendredi 16 octobre, 14h00 Bibliothèque Le Petit Chantilire Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T14:00:00+02:00 – 2026-10-16T15:30:00+02:00
Fin : 2026-10-16T14:00:00+02:00 – 2026-10-16T15:30:00+02:00

Quand vous avez aimé quelque chose, vous aimez en parler, que ce soit un livre, un film ou même une exposition. Dire-Lire vous offre un espace de partage qui commence par les livres mais ne s’arrête pas aux livres. Venez raconter vos coups de coeur culturels !
Vendredis 18 septembre, 16 octobre, 13 novembre et 11 décembre · 14h · durée 1h30 · Le Petit ChantiLire · à partir de 16 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Bibliothèque Le Petit Chantilire 46 Avenue Alexandre Goupil, Orvault Orvault 44700 Goupil Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]
Une rencontre autour des livres

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