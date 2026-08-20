Dire-Lire, Bibliothèque Le Petit Chantilire, Orvault

Informations pratiques

Dire-Lire Vendredi 11 décembre, 14h00 Bibliothèque Le Petit Chantilire Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-11T14:00:00+01:00 – 2026-12-11T15:30:00+01:00

Fin : 2026-12-11T14:00:00+01:00 – 2026-12-11T15:30:00+01:00

Quand vous avez aimé quelque chose, vous aimez en parler, que ce soit un livre, un film ou même une exposition. Dire-Lire vous offre un espace de partage qui commence par les livres mais ne s’arrête pas aux livres. Venez raconter vos coups de coeur culturels !

Vendredis 18 septembre, 16 octobre, 13 novembre et 11 décembre · 14h · durée 1h30 · Le Petit ChantiLire · à partir de 16 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Bibliothèque Le Petit Chantilire 46 Avenue Alexandre Goupil, Orvault Orvault 44700 Goupil Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]

Une rencontre autour des livres